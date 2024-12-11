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«Подписку» на платную парковку введут в Екатеринбурге

Стоимость резидентских платежей за муниципальную парковку составит 3 тысячи рублей в год.

В Екатеринбурге в следующем году появится система резидентских платежей за пользование муниципальными парковками. Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные парковки, смогут оформить «подписку» и безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму — три тысячи рублей в год.

«Муниципалитету предстоит составить список резидентов, а также модернизировать программно-аппаратный комплекс, который будет фиксировать номера припаркованных машин и проверять оплату», — рассказали в пресс-службе мэрии.