«Подписку» на платную парковку введут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в следующем году появится система резидентских платежей за пользование муниципальными парковками. Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные парковки, смогут оформить «подписку» и безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму — три тысячи рублей в год.