Улицу Сафонова во Владивостоке очищают от незаконных гаражей

Незаконные металлические гаражи в районе Сафонова, 24, ликвидирует на этой неделе бригада демонтажа муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»). Улицы Владивостока продолжают шаг за шагом освобождать от незаконных объектов. Так, только за прошлую неделю было убрано около 20 гаражей и рекламных конструкций, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным пресс-службы мэрии, на прошлой неделе специалисты «СГТ» вывезли 13 гаражей с Шошина, 5. По этому же адресу были демонтированы семь самовольно установленных предпринимателями рекламных конструкций.
Городская служба отправляет незаконные объекты на временное хранение, а мусор и хлам, хранившиеся внутри и оставшиеся после сноса, — на полигон.
«Только по итогам прошлой недели после демонтажа было вывезено 178 отработанных автопокрышек, хранившихся внутри гаражей, и 19 КамАЗов мусора», — прокомментировали на дорожном предприятии.
Напомним, что перед сносом объектов у собственников есть время, чтобы убрать и вывезти своё имущество. Если же служба уже демонтировала объект, то тогда придётся доказывать факт собственности, оплачивать штрафы и понесённые расходы.
С начала года улицы Владивостока благодаря еженедельному труду сотрудников «СГТ» стали свободнее на 639 незаконных гаражей, контейнеров и торговых объектов. Город избавился от 2,7 тысячи погонных метров различных ограждений, 253 рекламных конструкций и почти 570 кв. метров различных навесов.
Как отмечают в мэрии, эти работы проводятся во всех районах Владивостока и будут продолжены.