Во всех районах Татарстана пройдут акции в честь Дня Конституции России

В муниципалитетах Татарстана также организуют и иные тематические мероприятия. Завтра, 12 декабря, в Бугульме, на Центральной площади по улице В. Ленина, состоится поздравительная тематическая акция «Знатоки Конституции» (в 11 часов). В этот же день в Кукморе, в Многопрофильном лицее имени Булатова, представят концертную программу с участием творческой группы районного Дома культуры (в 12 часов).