«Приехала в Иерусалим, чтобы попросить о муже, и через неделю встретила его»: история семьи врачей из Иркутской области

Виссарион и Мария Бунаевы вместе почти 7 лет. Когда-то они учились в одном медуниверситете, а сегодня вместе работают в районной больнице в селе Усть-Уда, в 300 километрах от Иркутска.
— Нам всегда хотелось жить подальше от городской суеты, — признается Мария. — Поэтому, получив приглашение от главного врача, мы практически сразу решились на переезд. К тому же, оказалось, что в больнице 15 лет не было лора.
Глава семьи Бунаевых — педиатр. Также он занимает пост заместителя главврача. Его супруга отоларинголог и врач УЗИ. Их потенциальные пациенты — это около 13 тысяч жителей близлежащих деревень и поселков. Но даже во время трудовой смены Виссарион и Мария не перестают быть многодетными родителями.
Историей своей любви сибиряки поделились с КП-Иркутск.
Вместе семья путешествует по России, участвует в крестных походах и спортивных соревнованиях своего района. Фото: личный архив. В ИЕРУСАЛИМ ЗА МЕЧТОЙ.
— Мне было 22 года, когда все мои подруги уже вышли замуж, — вспоминает Мария. — Я из православной семьи, а потому решила попросить о скорейшем знакомстве с будущим супругом у Бога. Год копила на поездку в Израиль и на шестом курсе университета приехала в Иерусалим, где молилась в храме Гроба Господня. Уже через неделю после возвращения в Иркутск, встретила его… Я принесла в деканат документы на получение стипендии. Виссарион был там по той же причине. Обменявшись парой фраз, мы договорились о свидании. А спустя 9 месяцев повенчались!
В 2019 году у пары родился первенец. Мальчика назвали Всеволодом. Уже тогда пара решила перебраться из Иркутска. Выбор пал на небольшой город Свирск. Пока Виссарион принимал маленьких пациентов, Мария вела лекции у будущих медиков в соседнем Черемхове.
В 2021-м семья обосновалась в Усть-Уде. На руках у пары был уже второй сын Вася. Когда крохе исполнился месяц от роду, его маме пришлось пройти профпереподготовку на врача-инфекциониста для работы в ковидном госпитале. Людей не хватало, а количество больных росло. Спустя два года у Бунаевых вновь произошло пополнение. На свет появилась малышка Лиза.
Самой младшей дочери Бунаевых Лизе 1 год и 10 месяцев. Самый старший — Всеволод. Вася — средний ребенок. Пресс-служба правительства Иркутской области СЕМЬЯ ГОДА.
В этом году о многодетной семье из Иркутской области узнала все страна. Супруги стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Всего организаторы рассмотрели 388 заявок из разных уголков России. Церемония награждения проходила в Государственном Кремлевском дворце.
— Мы обратили внимание: большая часть награжденных семей — семьи религиозные, воспитывающие детей в духе православной веры, нравственности и духовности, — говорят Бунаевы.
Бунаевы признаны победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Пресс-служба правительства Иркутской области.
В свободное время Виссарион занимается спортом: футболом, волейболом, настольным теннисом и стрельбой из лука. Мария вступила в ряды волонтеров — плетут сети для бойцов СВО. Старший сын Всеволод поет в хоре мальчиков «Байкал-хор», увлекается фигурным катанием. Впереди у него первые крупные соревнования. А Василий и маленькая Елизавета занимаются музыкой.
Вместе домочадцы много путешествуют по России, участвуют в крестных ходах и спортивных соревнованиях своего района. Часть из них организует сам Виссарион. При этом, детский сад, в привычном для многих понимании, малыши не посещают. Родители обучают ребят на дому по программе «Классические беседы». Во многом им помогает бабушка — мама Марии.
— Это семейное образование, основанное на трёх ключах: риторике, грамматике, диалектике, — объясняет Мария. — Самостоятельное обучение подходит для детей в возрасте от 4 до 18 лет. То есть своих детей мы будем обучать на дому вплоть до поступления в вуз.
Всеволод увлекается фигурным катанием, учится игре на скрипке и поет в хоре, Вася и Лиза увлекаются музыкой. Фото: личный архив.
Останавливаться на достигнутом Бунаевы не собираются и планируют расширять семью:
— Будем рады стольким детишкам, сколько Бог пошлет!
Также в планах воплотить мечту — обзавестись собственным домом с красивым садом.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В Усть-Удинском районе проходит благотворительная акция «Теплые носки солдату». Каждый желающий может связать вещи для военных в зоне спецоперации. Также оказать помощь возможно, купив шерсть и передав ее рукодельницам, либо разместив информацию об акции на своей странице в соцсетях.