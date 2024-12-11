«Приехала в Иерусалим, чтобы попросить о муже, и через неделю встретила его»: история семьи врачей из Иркутской области

— Мне было 22 года, когда все мои подруги уже вышли замуж, — вспоминает Мария. — Я из православной семьи, а потому решила попросить о скорейшем знакомстве с будущим супругом у Бога. Год копила на поездку в Израиль и на шестом курсе университета приехала в Иерусалим, где молилась в храме Гроба Господня. Уже через неделю после возвращения в Иркутск, встретила его… Я принесла в деканат документы на получение стипендии. Виссарион был там по той же причине. Обменявшись парой фраз, мы договорились о свидании. А спустя 9 месяцев повенчались!