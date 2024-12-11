Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приехала в Иерусалим, чтобы попросить о муже, и через неделю встретила его»: история семьи врачей из Иркутской области

Семьи Усть-Удинского района присоединились к акции «Теплые носки солдату».
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Виссарион и Мария Бунаевы вместе почти 7 лет. Когда-то они учились в одном медуниверситете, а сегодня вместе работают в районной больнице в селе Усть-Уда, в 300 километрах от Иркутска.

— Нам всегда хотелось жить подальше от городской суеты, — признается Мария. — Поэтому, получив приглашение от главного врача, мы практически сразу решились на переезд. К тому же, оказалось, что в больнице 15 лет не было лора.

Глава семьи Бунаевых — педиатр. Также он занимает пост заместителя главврача. Его супруга отоларинголог и врач УЗИ. Их потенциальные пациенты — это около 13 тысяч жителей близлежащих деревень и поселков. Но даже во время трудовой смены Виссарион и Мария не перестают быть многодетными родителями.

Историей своей любви сибиряки поделились с КП-Иркутск.

Вместе семья путешествует по России, участвует в крестных походах и спортивных соревнованиях своего района. Фото: личный архив. В ИЕРУСАЛИМ ЗА МЕЧТОЙ.

— Мне было 22 года, когда все мои подруги уже вышли замуж, — вспоминает Мария. — Я из православной семьи, а потому решила попросить о скорейшем знакомстве с будущим супругом у Бога. Год копила на поездку в Израиль и на шестом курсе университета приехала в Иерусалим, где молилась в храме Гроба Господня. Уже через неделю после возвращения в Иркутск, встретила его… Я принесла в деканат документы на получение стипендии. Виссарион был там по той же причине. Обменявшись парой фраз, мы договорились о свидании. А спустя 9 месяцев повенчались!

В 2019 году у пары родился первенец. Мальчика назвали Всеволодом. Уже тогда пара решила перебраться из Иркутска. Выбор пал на небольшой город Свирск. Пока Виссарион принимал маленьких пациентов, Мария вела лекции у будущих медиков в соседнем Черемхове.

В 2021-м семья обосновалась в Усть-Уде. На руках у пары был уже второй сын Вася. Когда крохе исполнился месяц от роду, его маме пришлось пройти профпереподготовку на врача-инфекциониста для работы в ковидном госпитале. Людей не хватало, а количество больных росло. Спустя два года у Бунаевых вновь произошло пополнение. На свет появилась малышка Лиза.

Самой младшей дочери Бунаевых Лизе 1 год и 10 месяцев. Самый старший — Всеволод. Вася — средний ребенок. Пресс-служба правительства Иркутской области СЕМЬЯ ГОДА.

В этом году о многодетной семье из Иркутской области узнала все страна. Супруги стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Всего организаторы рассмотрели 388 заявок из разных уголков России. Церемония награждения проходила в Государственном Кремлевском дворце.

— Мы обратили внимание: большая часть награжденных семей — семьи религиозные, воспитывающие детей в духе православной веры, нравственности и духовности, — говорят Бунаевы.

Бунаевы признаны победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Пресс-служба правительства Иркутской области.

В свободное время Виссарион занимается спортом: футболом, волейболом, настольным теннисом и стрельбой из лука. Мария вступила в ряды волонтеров — плетут сети для бойцов СВО. Старший сын Всеволод поет в хоре мальчиков «Байкал-хор», увлекается фигурным катанием. Впереди у него первые крупные соревнования. А Василий и маленькая Елизавета занимаются музыкой.

Вместе домочадцы много путешествуют по России, участвуют в крестных ходах и спортивных соревнованиях своего района. Часть из них организует сам Виссарион. При этом, детский сад, в привычном для многих понимании, малыши не посещают. Родители обучают ребят на дому по программе «Классические беседы». Во многом им помогает бабушка — мама Марии.

— Это семейное образование, основанное на трёх ключах: риторике, грамматике, диалектике, — объясняет Мария. — Самостоятельное обучение подходит для детей в возрасте от 4 до 18 лет. То есть своих детей мы будем обучать на дому вплоть до поступления в вуз.

Всеволод увлекается фигурным катанием, учится игре на скрипке и поет в хоре, Вася и Лиза увлекаются музыкой. Фото: личный архив.

Останавливаться на достигнутом Бунаевы не собираются и планируют расширять семью:

— Будем рады стольким детишкам, сколько Бог пошлет!

Также в планах воплотить мечту — обзавестись собственным домом с красивым садом.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

В Усть-Удинском районе проходит благотворительная акция «Теплые носки солдату». Каждый желающий может связать вещи для военных в зоне спецоперации. Также оказать помощь возможно, купив шерсть и передав ее рукодельницам, либо разместив информацию об акции на своей странице в соцсетях.