В Арктике открыли новый вид бактериофага

Как отметил Гончаров, микробиологи продолжают исследования по поиску вирусов бактерий, то есть бактериофагов, которые применимы для профилактики лечения инфекционных заболеваний. «У нас было сделано несколько находок таких вирусов в Антарктике. Сейчас мы уже отработали технологию поиска фагов, в том числе в полевых условиях или в материале, который мы получаем в подобных экспедициях», — добавил он.