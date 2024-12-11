В Арктике открыли новый вид бактериофага

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в Арктике новый вид бактериофага. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров, этот вирус может рассматриваться в качестве компонента препаратов для лечения бактериальных инфекций человека.
«Из орнитогенного биосубстрата выделен новый бактериофаг Escherichia coli flora2c. Анализ последовательности его генома позволяет отнести данный вирус к новому виду рода Justusliebigvirus, — сказал Гончаров. — Следует отметить, что бактериофаги данного рода рассматриваются в качестве перспективных компонентов препаратов для фаготерапии инфекционных заболеваний человека, в частности инфекций мочевыводящих путей».
Этот бактериофаг выделен из почвы в пределах птичьего базара к северу от мыса Флора на острове Западный Нортбрук архипелага Земля Франца-Иосифа. Он активен в отношении тестового штамма Escherichia coli 2c (кишечной палочки).
Полученные результаты подтверждают гипотезу, что орнитогенные, то есть связанные с птичьими базарами, экосистемы высокоширотной Арктики могут рассматриваться в качестве ресурсной базы для поиска новых бактериофагов, которые можно использовать в медицине в качестве антибактериальных препаратов.
Как отметил Гончаров, микробиологи продолжают исследования по поиску вирусов бактерий, то есть бактериофагов, которые применимы для профилактики лечения инфекционных заболеваний. «У нас было сделано несколько находок таких вирусов в Антарктике. Сейчас мы уже отработали технологию поиска фагов, в том числе в полевых условиях или в материале, который мы получаем в подобных экспедициях», — добавил он.