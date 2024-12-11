Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно их прогнозу, к середине недели в Казахстане потеплеет. 12—14 декабря погоду большей части республики будет определять ложбина Северного циклона, сообщает Zakon.kz.