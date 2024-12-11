Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан

Также метеорологи отмечают, что на западе и юге ожидаются метели с порывистом ветром. 14 декабря на юго-востоке страны пройдут осадки: возможен дождь и снег.
Примечательно, что понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны: там похолодает до 0−8 мороза.
На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на северо-западе,
- севере до 3−10 мороза,
- в центре Казахстана до 5−13 мороза,
- на востоке до 10−20 мороза,
- на юго-востоке республики до 0−10 мороза,
- в южных областях до 8 мороза-2 тепла.
Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17.
О штормовое предупреждении на 11 декабря 2024 года в12 областях Казахстана можно прочитать по этой ссылке.