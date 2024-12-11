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Тепло до 2 градусов вернется в Казахстан

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно их прогнозу, к середине недели в Казахстане потеплеет. 12—14 декабря погоду большей части республики будет определять ложбина Северного циклона, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Сан-Хосе: +7° 3 м/с 57% 767 мм рт. ст. +11°

Также метеорологи отмечают, что на западе и юге ожидаются метели с порывистом ветром. 14 декабря на юго-востоке страны пройдут осадки: возможен дождь и снег.

Примечательно, что понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны: там похолодает до 0−8 мороза.

На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на северо-западе,
  • севере до 3−10 мороза,
  • в центре Казахстана до 5−13 мороза,
  • на востоке до 10−20 мороза,
  • на юго-востоке республики до 0−10 мороза,
  • в южных областях до 8 мороза-2 тепла.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17.

О штормовое предупреждении на 11 декабря 2024 года в12 областях Казахстана можно прочитать по этой ссылке.