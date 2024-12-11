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Администрация рассказала о борьбе с потопом в микрорайоне Юбилейном в Перми

В начале декабря транспорт застрял в районе из-за обледеневших потоков воды.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Перми рассказала сайту perm.aif.ru о борьбе с потопом в микрорайоне Юбилейном.

Речь идёт о многолетней проблеме жителей Юбилейного, которая вновь обострилась в конце ноября 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что улицы, на которых расположен корпус школы № 82, а также конечная остановка «Микрорайон Юбилейный», вновь оказалась залита водой.

Из-за ночного похолодания утром 1 декабря автобусы сразу нескольких маршрутов застряли и были вынуждены объезжать микрорайон. Вытекшая на тротуары и проезжую часть вода заледенела и сделала улицы трудными для проезда. В департаменте транспорта Перми сообщили, что транспорт маршрутов № 14, 16, 57 и 59 перестал заезжать на остановку.

Как рассказали сайту perm.aif.ru в городской администрации, через неделю после происшествия ситуация улучшилась — дороги удалось почистить, а также отыскать виновных. Как оказалось, вода, вытекающая на улицу, исходила из соседних частных домов.

«В настоящее время администрацией района ведется работа по привлечению собственников домов к административной ответственности», — рассказали perm.aif.ru в администрации.

Среди виновников, которых удалось обнаружить администрации, оказались два частных дома. В отношении собственников будут составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас коммунальные организации очистили дороги и обработали дороги специальными материалами.

«В МКУ “СОБ” также сообщили, что по ул. Суздальской проведена очистка дороги от снега и льда, проезжая часть обработана противогололедными материалами», — добавили в администрации в комментарии perm.aif.ru.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после затопления и обледенения улицы о причинах происшествия рассказали в водоснабжающей организации «Новогор-Прикамье». Причиной потопов, которые длятся в микрорайоне не первый год, оказались жители частного сектора.