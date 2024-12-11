Администрация рассказала о борьбе с потопом в микрорайоне Юбилейном в Перми

Из-за ночного похолодания утром 1 декабря автобусы сразу нескольких маршрутов застряли и были вынуждены объезжать микрорайон. Вытекшая на тротуары и проезжую часть вода заледенела и сделала улицы трудными для проезда. В департаменте транспорта Перми сообщили, что транспорт маршрутов № 14, 16, 57 и 59 перестал заезжать на остановку.