Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске

С 22 декабря по 12 января площадь имени Ленина в Хабаровске станет площадкой для краевого фестиваля-ярмарки «АмурФест. Зима». Талантливые мастера и предприниматели представят свою продукцию жителям и гостям города. Событие организовано в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в министерстве культуры края.
«Фестиваль станет не только местом торговли, но и площадкой для общения, встреч и обмена опытом. Участники создадут особую праздничную атмосферу, а гости ярмарки смогут выбрать уникальные подарки для близких, насладиться горячим чаем и перекусить», — рассказали в министерстве культуры края.
Предпринимателей, мастеров и творческих людей приглашают присоединиться к «АмурФесту». Заявки принимаются в электронном формате до 12 декабря на сайте мероприятия.