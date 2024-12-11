Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске

С 22 декабря по 12 января площадь имени Ленина в Хабаровске станет площадкой для краевого фестиваля-ярмарки «АмурФест. Зима». Талантливые мастера и предприниматели представят свою продукцию жителям и гостям города. Событие организовано в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в министерстве культуры края.