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Продюсеру Дрейка Boi-1da понравился трек Кендрика Ламара Not Like Us

Американский продюсер и диджей Mustard доказал, что продюсеру Boi-1da, много работавшему с Дрейком, понравился дисс на канадца — композиция Кендрика Ламара Not Like Us (2024). Продюсировал песню сам Mustard.

Источник: Звук

Американский продюсер и диджей Mustard доказал, что продюсеру Boi-1da, много работавшему с Дрейком, понравился дисс на канадца — композиция Кендрика Ламара Not Like Us (2024). Продюсировал песню сам Mustard.

В своих соцсетях музыкант опубликовал скриншоты переписки с Boi-1da. На одном из них видно сообщение продюсера, который хвалит трек Ламара. Таким образом Mustard опроверг заявление коллеги о том, что «рэп Западного побережья — это отстой».

Ни Boi-1da, ни Дриззи на публикацию американца пока не отреагировали.

Недавно стало известно, что Not Like Us стала самым популярным запросом среди музыкальных произведений в поисковом сервисе Google.