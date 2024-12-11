Продюсеру Дрейка Boi-1da понравился трек Кендрика Ламара Not Like Us

В своих соцсетях музыкант опубликовал скриншоты переписки с Boi-1da. На одном из них видно сообщение продюсера, который хвалит трек Ламара. Таким образом Mustard опроверг заявление коллеги о том, что «рэп Западного побережья — это отстой».