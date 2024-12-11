Продюсеру Дрейка Boi-1da понравился трек Кендрика Ламара Not Like Us

Американский продюсер и диджей Mustard доказал, что продюсеру Boi-1da, много работавшему с Дрейком, понравился дисс на канадца — композиция Кендрика Ламара Not Like Us (2024). Продюсировал песню сам Mustard.
В своих соцсетях музыкант опубликовал скриншоты переписки с Boi-1da. На одном из них видно сообщение продюсера, который хвалит трек Ламара. Таким образом Mustard опроверг заявление коллеги о том, что «рэп Западного побережья — это отстой».
Ни Boi-1da, ни Дриззи на публикацию американца пока не отреагировали.
Недавно стало известно, что Not Like Us стала самым популярным запросом среди музыкальных произведений в поисковом сервисе Google.