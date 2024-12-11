Водителей в Ростовской области предупредили о тумане и ледяном дожде

Водителей в Ростовской области предупреждают о туманах и ледяном дожде в период с 11 по 13 декабря. Оповещение об этом распространили сотрудники Госавтоинспекции и синоптики.
По прогнозу, в течение дня 11 декабря в регионе возможны умеренные и небольшие осадки. Температура воздуха установится в пределах от 0 до +5, по югу будет до +10 градусов. Ветер ожидается восточный и южный 6−11 м/с.
12 декабря местами также пройдут небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью и днем будет сохраняться в районе +1−6 градусов, во второй половине дня и вечером столбики термометров понизятся по северу и западу до −2 и +3. Ветер ожидается южный и юго-западный 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с.
13 декабря снова пройдут небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью — от 0 до −5 градусов, при прояснениях будет до −9, днем — от 0 до −5. Ветер будет западным и северо-западным 7−12 м/с, временами с порывами до 15−20 м/с.
Водителей просят быть особенно осторожными на скользких дорогах и во время тумана. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.