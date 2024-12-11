Водителей в Ростовской области предупредили о тумане и ледяном дожде

12 декабря местами также пройдут небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью и днем будет сохраняться в районе +1−6 градусов, во второй половине дня и вечером столбики термометров понизятся по северу и западу до −2 и +3. Ветер ожидается южный и юго-западный 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с.