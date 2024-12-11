Жительниц Казани приглашают на кастинг конкурса «Мисс Татарстан — 2025»

15 декабря в Казани выберут участниц XXVII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2025». На кастинг приглашают девушек от 14 до 23 лет.
Мероприятие пройдет по адресу: пр. Победы, 141. Начало — в 11:00.
Для выхода на сцену каждой участнице предоставят черное платье. С собой нужно взять раздельный купальник того же цвета и туфли (для снэпов).
Предварительно следует отправить заявку по ссылке или позвонить по телефону: +7 (987)290−10−29, сообщается на сайте дирекции «Мисс Татарстан».
Напомним, проект является отборочным этапом конкурса «Мисс Россия», а также других российских и международных конкурсов красоты.