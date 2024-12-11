У жительницы Салавата из мочевого пузыря извлекли капроновую нитку

В урологическое отделение учреждения с жалобами на частые позывы к мочеиспусканию и боль внизу живота поступила 85-летняя женщина. По словам пенсионерки, она неоднократно проходила лечение, однако эффект от него был кратковременным. Ранее она перенесла несколько операций на органах брюшной полости и малого таза.