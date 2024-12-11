У жительницы Салавата из мочевого пузыря извлекли капроновую нитку

В Башкирии из мочевого пузыря женщины извлекли капроновую нитку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач городской больницы Салавата.
В урологическое отделение учреждения с жалобами на частые позывы к мочеиспусканию и боль внизу живота поступила 85-летняя женщина. По словам пенсионерки, она неоднократно проходила лечение, однако эффект от него был кратковременным. Ранее она перенесла несколько операций на органах брюшной полости и малого таза.
После осмотра пациентке поставили предварительный диагноз — хронический рецидивирующий цистит, синдром хронической тазовой боли. Было принято решение провести диагностическую цистоскопию.
На дне мочевого пузыря специалисты обнаружили капроновую инкрустированную лигатуру (нитки) размерами до одного сантиметра. Ее без разрезов удалили мочеиспускательный канал.
Операция прошла успешно, и уже на вторые сутки пенсионерку выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение уролога.
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