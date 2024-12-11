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21 тысяче должников за воду в Самаре могу заблокировать счета до Нового года

Для снижения суммы задолженности специалисты «РКС-Самара» вынуждены подавать заявления в суд, а затем исполнительные листы передавать в банки, социальный фонд, судебным приставам.

В конце года все стараются привести свои дела в порядок, подвести первые итоги. На сегодня задолженность населения за водоснабжение и водоотведение составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. Если перевести эти долги в полезные дела, это километры отремонтированных труб. Но пока — это только долги, отремонтированные трубы остаются лишь в мечтах эксплуатирующей организации и добросовестных абонентов.

После этого у должников могут быть заблокированы карты, счета, выдача кредитов. Такой неприятный подарок в канун новогодних праздников могут получить 18 000 должников, чьи дела переданы в суды в течение года и еще 3 800, чьи дела подготовлены к передаче в декабре.

Напомним, что для абонентов «РКС-Самара» действует поощрительная акция «В новый год — без долгов». Каждый абонент может выбирать, как встречать праздники: ожидая блокировки счета, или со сладким подарком от ресурсной компании.

ЖКХ