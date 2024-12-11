21 тысяче должников за воду в Самаре могу заблокировать счета до Нового года

В конце года все стараются привести свои дела в порядок, подвести первые итоги. На сегодня задолженность населения за водоснабжение и водоотведение составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. Если перевести эти долги в полезные дела, это километры отремонтированных труб. Но пока — это только долги, отремонтированные трубы остаются лишь в мечтах эксплуатирующей организации и добросовестных абонентов.