Парк «Швейцария» и Керженский заповедник: стали известны победители национальной премии Russian Traveler Awards

Четыре награды Национальной туристической премии Russian Traveler Awards получила Нижегородская область в 2024 году. На соискание премии претендовало свыше 500 заявок, поступивших из 64 регионов России, а также из других стран. Победителей и призеров определяли в 21 номинации. Нижегородские объекты были представлены в 10 номинациях.
Так, Керженский заповедник стал победителем в номинации «Природный объект». В номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство» победил парк «Швейцария».
Керженский заповедник стал победителем в номинации «Природный объект» Пресс-служба правительства Нижегородской области.
Свои участники у Нижегородской области были и в номинации «Народный промысел». В результате представленный Чкаловский гипюр занял второе место. А четырехзвездочный отель AZIMUT, расположенный на набережной Федоровского, стал бронзовым призером в номинации «Городской отель». Победители в каждой номинации определялись посредством онлайн-голосования, в котором приняли более 500 тысяч участников.
Чкаловский гипюр стал призером в номинации «Народный промысел». Пресс-служба правительства Нижегородской области.
К слову, в 2023 году Нижегородская область получила шесть наград Russian Traveler Awards. В число победителей тогда вошли ярмарочные пирожки «На один укус» и Фестиваль молодежи в Нижнем Новгороде.
Как отметил глава регионального Минтуризма Сергей Яковлев, наш регион успешно интегрирует традиции и современность в различные сферы жизни. Это касается и туризма.
— Уникальные памятники архитектуры, народные художественные промыслы, живописные природные ландшафты и богатая культурная жизнь делают наш регион интересным для жизни и путешествий. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наша область всесторонне развивалась и с каждым годом привлекала все больше гостей, — добавил он.
Напомним, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России. На сегоднячшний день он включает три направления: «Развитие туристской инфраструктуры», «Совершенствование управления в сфере туризма» и «Повышение доступности туристских продуктов».