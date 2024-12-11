Парк «Швейцария» и Керженский заповедник: стали известны победители национальной премии Russian Traveler Awards

— Уникальные памятники архитектуры, народные художественные промыслы, живописные природные ландшафты и богатая культурная жизнь делают наш регион интересным для жизни и путешествий. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наша область всесторонне развивалась и с каждым годом привлекала все больше гостей, — добавил он.