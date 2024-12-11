Записаться к врачу в Хабаровском крае стало проще

— Во всех регионах, которые мы проанализировали, пользователи привыкают к голосовым помощникам примерно за год. Вопросы, которые поступают в контакт-центр, часто сложные и требуют времени для обработки, поэтому внедрение искусственного интеллекта значительно оптимизирует эту работу, — рассказал руководитель службы «122» в Хабаровском крае Сергей Потешкин.