Записаться к врачу в Хабаровском крае стало проще

Голосового робота отечественной разработки внедрили в работу единого номера телефона «122», набрав который можно получить ряд услуг по линии министерства здравоохранения Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь благодаря цифровому помощнику для жителей региона стало проще записаться на приём к врачу. Сделать это можно, озвучив автоматическому ассистенту номер СНИЛС и дату рождения.
После идентификации пользователя робот предложит выбрать нужное учреждение здравоохранения и необходимого специалиста, а также озвучит свободное для записи время. Электронного помощника интегрировали в медицинскую информационную систему «Барс» — это позволило автоматизировать передачу данных о врачах и поликлиниках региона. В будущем планируется интеграция голосового ассистента для вызова врача на дом.
— Во всех регионах, которые мы проанализировали, пользователи привыкают к голосовым помощникам примерно за год. Вопросы, которые поступают в контакт-центр, часто сложные и требуют времени для обработки, поэтому внедрение искусственного интеллекта значительно оптимизирует эту работу, — рассказал руководитель службы «122» в Хабаровском крае Сергей Потешкин.
Напомним, что в прошлом году у жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре появилась возможность воспользоваться порталом «Госуслуги» для вызова врача на дом. Сервис был введён, чтобы снизить нагрузку на регистратуры поликлиник. Обеспечить такую работу в регионах поручил президент России Владимир Владимирович Путин. Вызвать врача через «Госуслуги» можно себе, ребёнку или другому взрослому.