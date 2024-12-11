Руководству и депутатам Омского горсовета вручены юбилейные награды

«Какие бы события ни происходили в стране, они всегда находят отражение в решениях городского совета. Нас всегда объединяла, объединяет и будет объединять одна цель — сделать город Омск лучше. Хочется выразить самые добрые слова в адрес руководителей и депутатов Омского городского Совета, с кем мне довелось работать в разные годы. Это честные и преданные люди с активной гражданской позицией, которые показывают, как нужно работать на благо нашего города. Уверен, сегодняшний состав сохраняет и приумножает лучшие традиции», — отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.