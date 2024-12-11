Руководству и депутатам Омского горсовета вручены юбилейные награды

Так, председателям прежних созывов Константину Подосинникову (1 и 2), Александру Цимбалисту (3), Вячеславу Двораковскому (5), Галине Горст (5), а также Владимиру Корбуту, под чьим руководством муниципальный парламент работает последние два созыва, в торжественной обстановке губернатор Виталий Хоценко вручил награды «За служение Омской области» I степени.
«Сложные времена — это время объединения. Наша с вами задача — сплотиться перед огромными вызовами, помочь нашим бойцам СВО, нашим ребятам на передовой и вместе победить», — обратился к собравшимся глава региона.
В свою очередь, ряд депутатов седьмого созыва, включая Дмитрия Лицкевича, Андрея Никитина, Алексея Саяпина, Алексея Половникова, отмечены почетными грамотами правительства и Заксобрания Омской области.
«Какие бы события ни происходили в стране, они всегда находят отражение в решениях городского совета. Нас всегда объединяла, объединяет и будет объединять одна цель — сделать город Омск лучше. Хочется выразить самые добрые слова в адрес руководителей и депутатов Омского городского Совета, с кем мне довелось работать в разные годы. Это честные и преданные люди с активной гражданской позицией, которые показывают, как нужно работать на благо нашего города. Уверен, сегодняшний состав сохраняет и приумножает лучшие традиции», — отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.
В свою очередь, Алексей Сокин и Таймас Абдуалинов, Андрей Бондаренко и Юрий Иванишев также отмечены городской администрацией.