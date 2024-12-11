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Родители дистанционно следят за новорожденными в перинатальном центре Забайкалья

Камеры установили над каждым боксом во всех реанимационных залах.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В перинатальном центре Забайкалья придумали, как обеспокоенные родители смогут следить за новорожденными малышами в отделении реанимации и интенсивной терапии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, теперь мама, которая находится вне стен больницы, будет наблюдать за кроваткой малыша с помощью видеотрансляции.

— Такое внедрение позволило создать более тесную эмоциональную связь между малышом и членами семьи. Для нас главное — спокойствие и здоровье мам, чтобы они не переживали, — поделилась главный врач Забайкальского перинатального центра Елена Агафонова.

Камеры установили над каждым боксом во всех реанимационных залах. Кстати, специалисты центра ответят на все интересующие вопросы по состоянию детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области восстановили права многодетной семьи.