Родители дистанционно следят за новорожденными в перинатальном центре Забайкалья

В перинатальном центре Забайкалья придумали, как обеспокоенные родители смогут следить за новорожденными малышами в отделении реанимации и интенсивной терапии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, теперь мама, которая находится вне стен больницы, будет наблюдать за кроваткой малыша с помощью видеотрансляции.