В Ростовской области для бойцов СВО общественники начали вязать теплые носки

В рамках этого проекта для всех желающих было выделено специальное пространство в городских школах, где каждый может присоединиться к акции и внести свой вклад. Даже если человек никогда не вязал, это не станет преградой для участия в проекте. А необходимые навыки можно получить на специально организованных мастер-классах, где опытные мастера научат всех желающих тонкостям вязания.