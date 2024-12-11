В Ростовской области для бойцов СВО общественники начали вязать теплые носки

В Ростовской области, в День Героев Отечества, стартовал реализация пилотного проекта под «С теплом из дома». Этот проект направлен на поддержку российских бойцов, которые принимают участие в Специальной военной операции, и был разработан с целью проявления заботы о тех, кто находится на передовых рубежах страны.
Главная идея проекта заключается в том, чтобы неравнодушные жители региона своими руками изготавливали теплые вещи, такие как носки, шарфы и другие предметы уютной одежды для защитников Родины. Эти изделия не только помогут бойцам справиться с суровыми зимними холодами, но и создадут для них ощущение, что забота и тепло их земляков всегда с ними, независимо от расстояния.
Организатором этой инициативы выступило ростовское городское отделение общественной организации «Русская община». Проект получает активную поддержку министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, Общественной палаты Ростовской области и осуществляется в сотрудничестве с отделом образования Ворошиловского района Ростова-на-Дону.
В рамках этого проекта для всех желающих было выделено специальное пространство в городских школах, где каждый может присоединиться к акции и внести свой вклад. Даже если человек никогда не вязал, это не станет преградой для участия в проекте. А необходимые навыки можно получить на специально организованных мастер-классах, где опытные мастера научат всех желающих тонкостям вязания.
С большим энтузиазмом к этой инициативе присоединились старшеклассники, которые под руководством опытных наставников изучают основы этого искусства. Не остаются в стороне и их родители, а также бабушки и дедушки, которые тоже с удовольствием участвуют в процессе творческого созидания.
— Этот проект становится мостом между поколениями, позволяя каждому из нас проявить солидарность и признательность тем, кто сегодня стоит на защите нашей Родины, — сказал руководитель Ростовского городского отделения РОО «Русская община» Дмитрий Рыбаков. — Мы отправляем бойцам не просто теплые вещи, но и теплоту своих сердец, уют родного дома. Пусть все это поддерживает ребят в трудные моменты и помогает вернуться домой с победой.
Участники акции начали вязать носки за несколько недель до официального старта проекта и к Дню Героев Отечества смогли подготовить уже целый ряд теплых изделий.