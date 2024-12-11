«Молот» взял опытного нападающего, выступавшего в КХЛ

Напомним, главный тренер «Молота» Евгений Попихин на послематчевых комментариях сетовал, что в команде не хватает опытных игроков. «Нужна и подпитка, пару игроков, которые решать могут», — сказал он вчера после трудной победы над ЦСК ВВС.