В Уфе откроется каток площадью 4 тыс метров. Один из самых больших катков зальют на стадионе Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой.
Как сообщают в администрации Ленинского района Уфы, торжественное открытие катка состоится 14 декабря в 17 часов. Вместе с Дедушкой Морозом дети зажгут огни новогодней елки на площади перед Центром.
Сообщается, что в день открытия выход на лед будет бесплатным.
Отметим, что ранее городские власти анонсировали каток в виде кольцевой трассы протяженность 1 км в парке Лесоводов. Также традиционные площадки зальют в других районах города.