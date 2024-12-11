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В Уфе откроется каток площадью 4 тыс метров

Один из самых больших катков зальют на стадионе Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой.

Источник: Karl Hörnfeldt/CC0

В Уфе откроется каток площадью 4 тыс метров. Один из самых больших катков зальют на стадионе Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой.

Как сообщают в администрации Ленинского района Уфы, торжественное открытие катка состоится 14 декабря в 17 часов. Вместе с Дедушкой Морозом дети зажгут огни новогодней елки на площади перед Центром.

Сообщается, что в день открытия выход на лед будет бесплатным.

Отметим, что ранее городские власти анонсировали каток в виде кольцевой трассы протяженность 1 км в парке Лесоводов. Также традиционные площадки зальют в других районах города.