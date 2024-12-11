С 14 декабря изменятся маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы

«С 14 декабря скорректируем маршрутную сеть в Новой Москве, а также на западе, юго-западе и юго-востоке столицы. Организуем новые маршруты и изменим действующие в 10 районах города. Автобусы и электробусы станут делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке, а также следовать быстрее и регулярнее. Сергей Собянин поставил задачу развивать сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы обеспечить жителям и гостям столицы комфортные поездки по городу», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В частности, начнет работу новый маршрут № 940 «МЦД Щербинка» — «Барышевская Роща» — «МЦД Щербинка».
Вместо маршрутов № 501 и 860 заработает новый — С963. Он пройдет от станции Остафьево МЦД-2 по улице Энгельса, через улицы Барышевская Роща, Флотскую, Авиаторов и Староникольскую до станции Щербинка МЦД.
Маршруты № 506, 509, 509к, 802 и 898 заменят на № 956, 969, 969к, 902 и 998 соответственно.
Вместо маршрутов № 737, 860 и С935 заработает новый — № 937. После Варшавского шоссе автобусы в обе стороны пойдут со всеми остановками через станцию Щербинка МЦД-2 с односторонним кольцом по улицам Брусилова и Маршала Савицкого.
Маршрут С53 заменит С953. А маршрут № 108 — № 981. После Милицейского поселка автобусы пойдут по улицам Типографской и Маршала Савицкого, Проектируемому проезду № 6418 до деревни Захарьино.
Пригородные маршруты № 101, 121, 150, 536 и 594 вместо станции метро «Молодежная» пойдут до станции «Крылатское». Посадка — у выхода № 1.
Маршрут № 540 пойдет в обе стороны по улице Генерала Тюленева под новым номером 188. Жителям 5, 6 и 7-го микрорайонов Теплого Стана станет удобнее добираться до транспортных и социальных объектов. Посадку на маршрут у станции метро «Теплый Стан» перенесут к выходу № 1 — туда же, где происходит посадка на маршруты № 264 и 647.
Маршрут № 306 в поселке Киевском продлят, а его номер поменяют на 256. Жителям южной части населенного пункта станет удобнее добираться до социальных объектов.
С 16 декабря начнет работу новый кольцевой маршрут № 74к до территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Ее работникам станет удобнее добираться до метро и МЦД. Маршрут будет работать только по будням в часы пик.
Быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов можно в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.