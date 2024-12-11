С 14 декабря изменятся маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы

«С 14 декабря скорректируем маршрутную сеть в Новой Москве, а также на западе, юго-западе и юго-востоке столицы. Организуем новые маршруты и изменим действующие в 10 районах города. Автобусы и электробусы станут делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке, а также следовать быстрее и регулярнее. Сергей Собянин поставил задачу развивать сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы обеспечить жителям и гостям столицы комфортные поездки по городу», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.