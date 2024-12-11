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Ключи раздора: сестры не смогли разделить доставшуюся им в наследство квартиру

Судебные приставы помогли женщине вернуть жилье в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске разгорелся семейный конфликт из-за квартиры. Женщина не могла попасть в жилье, которое частично принадлежало ей по наследству. Родная сестра отказалась ее пускать. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Жительница краевого центра обратилась в суд. Он обязал родственницу не препятствовать ей в пользовании квартирой и передать ключи. Но даже после этого женщина не пускала сестру в квартиру.

«Судебные приставы завели исполнительное производство. Женщине напомнили о штрафах и возможных ограничениях. Позже ей запретили выезд за границу и выписали штраф», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого женщина передала сестре ключи от квартиры в присутствии судебных приставов. Они приехали по адресу и убедились, что у женщины больше нет проблем с жильем.

недвижимость