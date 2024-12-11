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Под Воронежем нашли еще одну незаконную свалку

Причинен внушительный ущерб.

Источник: АиФ Воронеж

Незаконная свалка в воронежской Рамони причинила ущерб почве на 30,5 миллиона рублей, сообщили в Росприроднадзоре.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о незаконной свалке у дома № 17/1 на улице Рабочей в Рамони, занимающей площадь 37 684 кв. м. Ущерб, нанесенный почве, оценен в 30,5 миллиона рублей.

Росприроднадзор направил администрации Рамонского района требование о добровольном возмещении ущерба. В случае отказа будет подан иск в суд. Ответственность за содержание территории несет администрация района.

экология