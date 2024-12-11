Под Воронежем нашли еще одну незаконную свалку

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о незаконной свалке у дома № 17/1 на улице Рабочей в Рамони, занимающей площадь 37 684 кв. м. Ущерб, нанесенный почве, оценен в 30,5 миллиона рублей.