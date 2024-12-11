В Омске большегрузы при объезде моста у Телецентра попадают в ДТП

Крупнотоннажному транспорту запрещено проезжать по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, посему грузовики держат путь через метромост или Ленинградский мост.
Однако это приводит к регулярным авариям. Вот и сегодня, в среду, 11 декабря 2024 года, на съезде с метромоста по улице Фрунзе в заполненном машинами центре Омска случились два ДТП с большегрузами (на фото).
Как сообщают читатели «СуперОмска», одна из аварий — столкновение КамАЗа и фуры. Видимо, два гиганта не разминулись в непривычно тесной обстановке. В итоге эта часть центра города — улица Фрунзе, Булатова, Ордоникидзе, Герцена — покраснела на карте от пробок.