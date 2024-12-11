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В Омске большегрузы при объезде моста у Телецентра попадают в ДТП

Большегрузные машины после начала ремонта моста у Телецентра оказались в ловушке омских пробок и аварий.

Источник: SuperOmsk.ru

Крупнотоннажному транспорту запрещено проезжать по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, посему грузовики держат путь через метромост или Ленинградский мост.

Однако это приводит к регулярным авариям. Вот и сегодня, в среду, 11 декабря 2024 года, на съезде с метромоста по улице Фрунзе в заполненном машинами центре Омска случились два ДТП с большегрузами (на фото).

Как сообщают читатели «СуперОмска», одна из аварий — столкновение КамАЗа и фуры. Видимо, два гиганта не разминулись в непривычно тесной обстановке. В итоге эта часть центра города — улица Фрунзе, Булатова, Ордоникидзе, Герцена — покраснела на карте от пробок.