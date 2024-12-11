Во сколько обойдётся воронежцам новогоднее застолье?

Праздничный стол станет для воронежцев в среднем на 13,5% дороже, чем год назад, подсчитали эксперты.
Какую сумму придётся отложить на традиционное новогоднее меню и получится ли, а главное — на чём при этом сэкономить, выяснял корреспондент «АиФ-Воронеж».
Составляем меню.
По расчётам «РИА Новости» и данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, новогодний стол обойдётся россиянам в 9,1 тыс. рублей вместо прошлогодних 8,05 тысяч. В условное праздничное меню вошли блюда из расчёта на четыре человека. В их числе — запечённая курица с картошкой (2 кг курицы, 500 г. картофеля и чеснок), овощная нарезка (по 600 гр. помидоров и огурцов, 300 гр. зелени), закуска (800 гр. разных солений, 400 гр. сыра, по 300 гр. мясокопчёностей, варёной и сырокопчёной колбасы), бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой». В набор также включили фрукты (по 1 кг апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 гр. лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков — по бутылке игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.
По данным Воронежстата, больше всего в этом году подорожали икра лососевых рыб — в 1,4 раза, куриные яйца, сыры, солёная, маринованная и копчёная рыба, мясо индейки, консервированные овощи, картофель, помидоры, репчатый лук, огурцы, свежая зелень, замороженные ягоды, бананы и апельсины (на 5,7−16,5%). Одновременно, хоть и незначительно, снизились цены на охлаждённых и замороженных кур, томатные консервы, сухофрукты и морковь (на 2,8−5,5%).
Закупайтесь заранее.
Между тем эксперты ждут дальнейшего повышения цен на продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Это, прежде всего, красная икра, индейка и курица, конфеты и кондитерские изделия.
"Всегда дорожают продукты перед Новым годом из-за спроса, это сезонный фактор, — констатирует директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе. — Особенно поднимают в цене говядину, сёмгу селёную, красную икру — вокруг неё ежегодный ажиотаж. На рынке один килограмм бочковых огурцов уже стоит 350 рублей, вполне возможно, что ближе к Новому году цена на них взлетит до 400 рублей.
Заметьте, что к праздничным дням подтягивается и фасильфикат. Закупить качественнее и вкусные продукты к новогоднему столу — всегда большая проблема. Поэтому закупаться стоить заранее — по крайней мере, за полмесяца.
Конечно, стоимость праздничного застолья во многом зависит и от качества продуктов, ведь кто-то кладёт в оливье варёную говядину, а кто-то — варёную колбасу. Тем не менее, Новый год — всеми любимый праздник. И часто для него покупки совершаются эмоционально — люди тратят гораздо больше денег, чем планировали изначально".
В тему.
Воронежцы готовы потратить на новогодний стол в среднем 9,5 тыс. рублей — таковы результаты опроса, проведённого с 20 ноября по 3 декабря компанией SuperJob. Оказалось, что жители нашего города подходят к этому вопросу более скромно — в других городах-миллионниках средние цены на праздничные еду и напитки составляют около 12 тыс. рублей.
Почти треть респондентов планирует собрать за столом от двух до четырёх человек, ещё 17% опрошенных будут встречать Новый год в составе 5−10 компаньонов, 7% проведут застолье в гордом одиночестве, а 26% участников опроса в этом году и вовсе не намерены отмечать праздник. Что интересно: в число бойкотирующих Новый год попали в основном мужчины.
Средние расходы на продукты для застолья в Воронеже:
Курица — 230 ₽ кг.
Картофель — 55 ₽ кг.
Помидоры — 300 ₽ кг.
Огурцы — 250 ₽ кг.
Красная икра — 800 ₽ 100 гр.
Шпроты — 150 ₽
Копчёное мясо — 900 ₽
Сырокопчёная колбаса — 1500 ₽ кг.
Сыр — 1000 ₽ кг.
Мандарины — 200 ₽ кг.
Лимоны — 150 ₽ кг.
Яблоки — 150 ₽ кг.
Торт — 1000 ₽ кг.
Шампанское — 500 ₽ бутылка.
Коньяк — 800 ₽ бутылка.
Сок — 180 ₽
Чай — 140 ₽ 100 гр.
Минеральная вода — 75 ₽