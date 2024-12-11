Во сколько обойдётся воронежцам новогоднее застолье?

По расчётам «РИА Новости» и данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, новогодний стол обойдётся россиянам в 9,1 тыс. рублей вместо прошлогодних 8,05 тысяч. В условное праздничное меню вошли блюда из расчёта на четыре человека. В их числе — запечённая курица с картошкой (2 кг курицы, 500 г. картофеля и чеснок), овощная нарезка (по 600 гр. помидоров и огурцов, 300 гр. зелени), закуска (800 гр. разных солений, 400 гр. сыра, по 300 гр. мясокопчёностей, варёной и сырокопчёной колбасы), бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой». В набор также включили фрукты (по 1 кг апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 гр. лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков — по бутылке игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.