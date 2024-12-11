Экологи усомнились в наличии четких индивидуальных черт в голосах сибирских оленей

При этом ученые обнаружили, что особей с одним и тем же статусом было очень сложно отличить друг от друга по индивидуальным особенностям в их реве — это удается сделать лишь с 53% вероятностью. Данное открытие ставит под сомнение популярную практику подсчета численности маралов по тому, как много разных «голосов» этих животных слышат исследователи во время экспедиций в ареалы обитания сибирских оленей, подытожили Сибирякова и ее коллеги.