Экологи усомнились в наличии четких индивидуальных черт в голосах сибирских оленей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские экологи изучили звуки рева самцов большого числа маралов, сибирских благородных оленей-маралов, и обнаружили, что различия в их голосе в большинстве случаев отражают статус этих животных, а не являются проявлениями их индивидуальности. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Вокализации оленей могут передавать информацию не только об индивидуальной принадлежности кричащего, но также и о его статусе, причем информация о статусе выражена в звуках намного лучше, чем информация об индивидуальности. Это может указывать на большую важность трансляции окружающим информации о статусе во время периода размножения», — пояснила доцент НИУ ВШЭ (Москва) Ольга Сибирякова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Сибирякова и ее коллеги пришли к такому выводу при длительных наблюдениях за поведением полутора десятков самцов сибирских благородных оленей (Cervus canadensis sibiricus), обитающих на территории Костромского центра оленеводства, куда эти животные были завезены с оленьих ферм на Алтае. Данные маралы не боятся человека и не агрессивны по отношению к нему, что позволило ученым детально изучить их взаимодействия во время сезона размножения.
Для этого ученые пометили самцов оленей при помощи ушных меток и на протяжении 15 дней наблюдали за тем, какие звуки издавали животные при взаимодействиях с самками и другими самцами, и как менялся характер этих сигналов при переменах в статусе их гарема. Проведенное учеными сравнение записей рева самцов оленей показало, что издаваемые ими звуки не только привлекают внимание самок, но и отражают их социальный статус.
В частности, исследователи обнаружили, что заполучившие гарем самцы начинают издавать более короткие гонные крики с более высокой минимальной основной частотой, и при этом сама структура их рева значительным образом менялась. Эти перемены, как показывают расчеты экологов, позволяют достаточно точно, с почти 80% вероятностью, определить текущий статус самца по записям его рева, чем можно пользоваться при ведении мониторинга за популяциями этих животных.
При этом ученые обнаружили, что особей с одним и тем же статусом было очень сложно отличить друг от друга по индивидуальным особенностям в их реве — это удается сделать лишь с 53% вероятностью. Данное открытие ставит под сомнение популярную практику подсчета численности маралов по тому, как много разных «голосов» этих животных слышат исследователи во время экспедиций в ареалы обитания сибирских оленей, подытожили Сибирякова и ее коллеги.