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Сколько стоит встретить Новый год в Крыму

Самое дорогое празднование обойдется в 99 000 рублей.

Желающие встретить Новый год в Крыму могут остановиться в отелях, арендованных квартирах и коттеджах. Как выяснил корр. ИА SevastopolMedia, самое дорогое жилье в сутки на двоих обойдется в 99 000 рублей. Однако есть и более экономичные варианты.

Арендовать квартиру.

На известном сайте объявлений цены на аренду однокомнатной квартиры начинаются от 2 500 рублей, в большинстве случаев есть все необходимое для комфортного проживания, в шаговой доступности находятся кафе и магазины.

Средняя же стоимость квартиры равна 7 000 рублей. Такие апартаменты находятся близко к морю, в них есть кровать, кухня и вся бытовая техника.

Цена на аренду двухкомнатной квартиры в ЖК премиум-класса составляет 18 000 рублей за сутки. Владелец обещает авторский дизайн, пaноpамноe оcтeклениe, вид на море, а также террасу площадью 34 кв. метра.

Снять номер в отеле.

В одном из самых дорогих отелей стоимость номера в сутки равна 99 000 рублей. Общая площадь — 121 кв. метр, в нем есть гостиная с декоративной кухней, столовой и выходом на террасу с панорамным видом на набережную. У одной из спален открывается вид на бассейн отеля.

Арендовать дом.

Для большой компании в Крыму выставлен на аренду 4-х этажный дом в частном секторе, недалеко от набережной. Он оснащен кухней, спальней и гостиной. Также есть сауна, теннис и бассейн. В целом средняя стоимость на эти коттеджи составляет 23 000 рублей за сутки.