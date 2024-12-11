Сколько стоит встретить Новый год в Крыму

В одном из самых дорогих отелей стоимость номера в сутки равна 99 000 рублей. Общая площадь — 121 кв. метр, в нем есть гостиная с декоративной кухней, столовой и выходом на террасу с панорамным видом на набережную. У одной из спален открывается вид на бассейн отеля.