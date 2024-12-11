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В Перми на Губернаторскую елку пригласят 1,9 тыс. школьников Прикамья

Новогодний праздник для детей проведут 21 и 23 декабря.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В этом году Губернаторская елка пройдет 21 и 23 декабря. На заседании правительства краевой министр культуры Алла Платонова сообщила, что гостями новогоднего праздника станут 1,9 тыс. детей со всего Пермского края.

Основные мероприятия Губернаторской елки пройдут в пермском «Театр-Театре», где ребят будут ждать интерактивные события и спектакль «Щелкунчик», который представит театр балета «Фуэте».

Все гости также получат подарки, их пригласят на праздничный обед.

Участниками Губернаторской елки станут победители конкурсов, фестивалей, олимпиад.