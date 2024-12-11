В Перми на Губернаторскую елку пригласят 1,9 тыс. школьников Прикамья

В этом году Губернаторская елка пройдет 21 и 23 декабря. На заседании правительства краевой министр культуры Алла Платонова сообщила, что гостями новогоднего праздника станут 1,9 тыс. детей со всего Пермского края.
Основные мероприятия Губернаторской елки пройдут в пермском «Театр-Театре», где ребят будут ждать интерактивные события и спектакль «Щелкунчик», который представит театр балета «Фуэте».
Все гости также получат подарки, их пригласят на праздничный обед.
Участниками Губернаторской елки станут победители конкурсов, фестивалей, олимпиад.