С пьяными не дружат, а от фобии вылечат: Хозяйка змей из Ростова рассказала, зачем они людям

— Что мы делаем, когда боимся? Отталкиваем, убегаем. Но надо помнить, что у тебя в руках другое живое существо. У него нет ни рук, ни ног, а все его внутренние органы находятся на брюшке. Единственное, что змея может сделать, обвиться хвостиком. И если она упадет, то пострадает. Поэтому я всегда слежу, чтобы этого не произошло.