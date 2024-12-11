С пьяными не дружат, а от фобии вылечат: Хозяйка змей из Ростова рассказала, зачем они людям

Год Дракона готовится уступить место другой рептилии. Однако не стоит думать, что Год змеи будет холодным и бесчувственным, какими видятся многим людям эти животные. Ростовчанка Наталия Петровых считает своих питомцев милыми и ласковыми созданиями.
Наталия говорит, что ее змеи — ручные создания из архива героя публикации.
ПИТОНЫ КАК ПИТОМЦЫ.
В доме Натальи живут два питона: тигровый по кличке Желтый и королевский Миланья.
— Говорят что змеи — холодные существа, которым не нужна любовь. На самом деле, я каждый день уделяю им внимание, а им все равно мало. Они заползают ко мне на руки, хотят почувствовать человеческое тепло, — рассказывает Наталия.
По характеру питомцы разные. Миланья, оправдывая кличку, настоящая милашка и любительница позировать. Желтый, как все мальчишки, любит приключения. В юном возрасте заползал в поилку и пускал носом пузыри под водой.
— Я долго не могла понять что это за звук!
Фотографии Натальи с питонами вызвали интерес и у других любителей эффектных снимков из архива героя публикации.
Ростовчанка признается, что не планировала сдавать любимцев в аренду — завела животных для души. Однако после личных фотосессий, девушке стали писать другие люди, мечтавшие получить такие же эффектные снимки. Вот так Желтый и Миланья стали маленькими знаменитостями, которые «работают» по всему Ростову и Азову.
Змеиную парочку арендуют для фотосессий и восточных танцев. А не так давно питоны успели поучаствовать в съемках клипа в Ростове, чем тоже очень гордится их владелица.
ПРОЩАЙТЕ, ФОБИИ.
Хозяйка змей заметила, что многим сложно побороть страх перед рептилиями. Некоторые даже берут их в аренду, чтобы побороть фобию. Причем парни и девушки боятся змей совершенно одинаково. Просто первые пытаются это скрыть.
Поэтому со всеми клиентами вначале проводится беседа и даются ответы на все, даже самые неожиданные вопросы о змеях.
— Что мы делаем, когда боимся? Отталкиваем, убегаем. Но надо помнить, что у тебя в руках другое живое существо. У него нет ни рук, ни ног, а все его внутренние органы находятся на брюшке. Единственное, что змея может сделать, обвиться хвостиком. И если она упадет, то пострадает. Поэтому я всегда слежу, чтобы этого не произошло.
Девушка говорит, что еще никто не ушел недовольным после встречи с питонами, даже те, кто поначалу панически их боялся Кроме того, многие влюбляются в этих экзотических животных и возвращаются, чтобы пообщаться с ними еще разок.
Змеи любят обвиться вокруг хозяйки из архива героя публикации.
С ПЬЯНЫМИ НЕ ДРУЖАТ.
— Змеи могут подарить целую палитру эмоций: от страха до обожания. Когда я еду на фотосессию, то знаю, что человек запомнит ее надолго.
По наблюдению Наталии, рептилий больше любят представительницы прекрасного пола. Так что, библейский змей знал, кого искушать… Вот и Желтый предпочитает общество красивых дам, обвивает их и заглядывает в глаза. К парням же он равнодушен.
За время работы ростовчанке приходилось сталкиваться с разными и не всегда приятными ситуациями. Однажды Наталия приехала с питонами в клуб, где было много нетрезвых людей. К счастью, ничего плохого не случилось, но с тех пор в правилах аренды появилась пометка: змеи не работают с выпившими. Да и вообще, если клиенты ведут себя громко и неадекватно, девушка разворачивается и уходит. Для нее жизнь и здоровье питомцев дороже денег.
Кто-то боится змей, а кто-то считает их милыми и ласковыми из архива героя публикации.