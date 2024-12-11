Новогодние подарки 2024−2025 в Ростове-на-Дону: где купить и что подарить

Если у ваших друзей или родственников трепещет сердце при виде хладнокровных пресмыкающихся, то в таком случае им можно подарить живой символ 2025 года. На онлайн-платформе с объявлениями продают двух змей-погодок. За каждую Королевскую змею просят десять тысяч рублей. По словам продавца, гады хорошо линяют, не кусаются, дурно не пахнут, по утрам не пищат и едят раз в неделю. Но есть и более бюджетный вариант — маисовый полоз за четыре тысячи. Эта змея отлично подойдет для начинающих. Причем полоз по гороскопу Лев, ему нет еще и года, но успел полинять. И теперь ждет любящих хозяев.