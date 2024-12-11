Новогодние подарки 2024−2025 в Ростове-на-Дону: где купить и что подарить

О новогодних подарках 2024−2025 жители Ростова-на-Дону стали думать с приходом декабря. Уже осталось меньше месяца до наступления года Зеленой Деревянной Змеи. Мы сделали подборку для дончан красивых и необычных подарков, которыми можно удивить родных, близких, коллег и тех, кто держит дома ползучих хладнокровных любимцев.
Начнем с универсального подарка, который подойдет и родным, и друзьям и коллегам — статуэтка с символом наступающего года. Так, на маркетплейсах продают настольную позолоченную фигурку-фэншуй денежной кобры. Стоит она всего 312 рублей. А еще продавец обещает, что 7-сантиметровая змейка не только принесет своему хозяину финансовое благополучие, но и станет источником энергии и защиты от сглаза и дурных помыслов.
Статуэтка кобры принесет финансовое благополучие. Михаил ФРОЛОВ.
Еще одним универсальным подарком может стать набор шерстяных носков и варежек с символом 2025 года. И носки, и варежки продаются в едином размере, поэтому подойдут и мужчинам, и женщинам. Белые носки и варежки с принтом в виде зеленых змеек и сердечек стоят 1200 рублей, а еще продавец обещает доставить их в праздничной упаковке.
Детям в качестве подарка можно купить сладкий новогодний адвент-календарь. Внутри такого подарка спрятаны небольшие шоколадки с разными вкусами. Причем их количество соответствуют каждому дню месяца. Но и это еще не все. Съедая шоколадку, ребенок может выполнить и квест-задание, которое напечатано на каждой обертке. Однако, родители могут заказать своему малышу набор не с квестом, а с новогодними предсказаниями. Здесь все зависит от личных предпочтений. А стоит такой адвент-календарь 1785 рублей.
Женщине-коллеге на маркетплейсах предлагают подарить набор. Эта универсальная вещь избавит дарящего от множества проблем: где взять подарочную упаковку, что положить в подарок. Об этом уже подумали составители подарочного бокса. Остается дело за малым — выбрать из всего разнообразия понравившийся, купить и подарить. К примеру, за 948 рублей можно подарить набор «Нежность». В презент входит соль для ванны с лавандой и бурлящая бомбочка с маслами. А еще в качестве приятного бонуса в боксе есть пожелание.
В год Змеи можно подарить и живой символ наступающего года. Елена ВАХРУШЕВА.
Мужчинам-коллегам на подарок сойдет набор «Крутой мужик». За 418 рублей предлагают купить бокс с гелем для душа, который пахнет еловыми ветками, а еще и упакован в бутылку. Также в набор входит мыло в форме сигары.
Если у ваших друзей или родственников трепещет сердце при виде хладнокровных пресмыкающихся, то в таком случае им можно подарить живой символ 2025 года. На онлайн-платформе с объявлениями продают двух змей-погодок. За каждую Королевскую змею просят десять тысяч рублей. По словам продавца, гады хорошо линяют, не кусаются, дурно не пахнут, по утрам не пищат и едят раз в неделю. Но есть и более бюджетный вариант — маисовый полоз за четыре тысячи. Эта змея отлично подойдет для начинающих. Причем полоз по гороскопу Лев, ему нет еще и года, но успел полинять. И теперь ждет любящих хозяев.