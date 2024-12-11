На дороге Уфа-Самара грузовик врезался в отбойник, и из его фуры разлетелось пиво

Инцидент произошел на 1341 километре трассы М5 «Урал» недалеко от села Кандры. 50-летний мужчина за рулем грузовика Scania с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Уфы. Он не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в парапет, после чего автомобиль развернуло. Дорогу засыпало банками с алкоголем, и проезжающие водители и местные жители поспешили забрать себе пива столько, сколько удалось унести.