На дороге Уфа-Самара грузовик врезался в отбойник, и из его фуры разлетелось пиво

Вчера вечером, 11 декабря, в Башкирии в ДТП угодила фура с пивом. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 1341 километре трассы М5 «Урал» недалеко от села Кандры. 50-летний мужчина за рулем грузовика Scania с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Уфы. Он не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в парапет, после чего автомобиль развернуло. Дорогу засыпало банками с алкоголем, и проезжающие водители и местные жители поспешили забрать себе пива столько, сколько удалось унести.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на участке дороги движение транспорта осуществляется в штатном режиме, специалисты расчистили проезжую часть от рассыпанного груза.
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