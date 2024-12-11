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Автобусы временно не будут ходить по улице Героя Попова в Нижнем Новгороде

Ограничение будет действовать до 16 декабря.

Движение транспорта ограничат на участке улицы Героя Попова в Нижнем Новгороде с 12 декабря. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Речь идет об участке улицы от Суздальской до пересечения с Новикова-прибоя. Ограничение будет действовать в период с 8 часов утра 12 декабря до 18 часов 16 декабря. В связи с этим автобус А-7 изменит маршрут движения.

«В указанный промежуток времени планируется организовать движение автобусов А-7 по Суздальской улице в оба направления и ввести остановочный пункт “Улица Суздальская” напротив дома № 34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка», — отметили в ЦРТС.

Напомним, что до 16 декабря движение ограничат еще по двум улицам Ленинского района Нижнего Новгорода.