В Калининграде приставы в ходе рейда арестовали автомобили трех должников

Владелец «Мазды» накопил кредитную задолженность 350 тысяч рублей, автомобилист на «BMW» имеет 92 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Их транспортные средства арестованы и отправлены на специализированную стоянку. У владельцев есть 10 дней на погашение задолженности, прежде чем начнется процедура оценки движимого имущества для их дальнейшей передачи на реализацию.