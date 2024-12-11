КГБ Беларуси признал экстремистским формированием сообщество «Дух Руси». Информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел в списке лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности.
Сообщается, что группа граждан из числа создателей, администраторов, участников названной организации осуществляет экстремистскую деятельность. Решение о признании сообщества экстремисткой организацией было вынесено Комитетом государственной безопасности Беларуси.
Согласно списку, в названное сообщество входят шесть граждан. Также опубликована информация о том, какие именно телеграм-каналы признали экстремистскими.
Ранее СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».
Тем временем КГБ заявил, что Беларусь не будет менять иностранных шпионов на насильников, грабителей.
Кроме того, КГБ Беларуси сказал об иностранцах, отбывающих наказание на сотрудничество с спецслужбами других государств: «Граждане Польши, Прибалтики, иных стран Запада».