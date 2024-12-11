В Новосибирске снимают фильм о «забайкальском Икаре»

Новосибирская киностудия «Азия-Фильм» под руководством известного режиссера-документалиста Владимира Эйснера завершает съемки полнометражной картины под названием «Авиатор». Об этом пишет издание «ЧС-Инфо». Фильм посвящен жителю Читы Леониду Кулешу — талантливому скульптору, художнику и изобретателю, который своими руками создает легкомоторные самолеты и ставит на них мировые рекорды.
Владимир Эйснер, автор более 50 документальных фильмов, включая такие известные работы, как «Четвертое измерение» и «Русские немцы», рассказал, что съемки проходили на аэродроме «Каштак» в окрестностях Читы. Здесь, вместе с единомышленниками, Кулеш занимается разработкой, ремонтом и испытаниями летательных аппаратов. Во время съемок «забайкальские Икары» демонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая петлю Нестерова и бочку, используя самодельные самолеты.
«Картина условно будет разделена на две параллельные линии: современная часть — это линия основного героя — Леонида Кулеша, а также неразрывно с ним связанная социальная действительность, и вторая линия — историческая, хроникально-документальная, в которой отразился период развития русской авиации. Они будут контрастировать и дополнять друг друга, потому что без прошлого нет настоящего и будущего», — рассказал автор фильма.
Монтаж картины уже начался, а премьера запланирована на март 2025 года. Фильм создается при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов Российской Федерации.