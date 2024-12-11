В Новосибирске снимают фильм о «забайкальском Икаре»

«Картина условно будет разделена на две параллельные линии: современная часть — это линия основного героя — Леонида Кулеша, а также неразрывно с ним связанная социальная действительность, и вторая линия — историческая, хроникально-документальная, в которой отразился период развития русской авиации. Они будут контрастировать и дополнять друг друга, потому что без прошлого нет настоящего и будущего», — рассказал автор фильма.