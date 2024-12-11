В Омске сдали в эксплуатацию еще две многоэтажки

Высотка на Герцена имеет переменную этажность — в 13−15 этажей. Общая жилая площадь дома — 10456 кв.м. Всего в многоэтажке 204 квартиры, из которых 124 — однушки, 14 — студии, 24 — двушки, 42 — трешки. Помимо этого, в здании расположились пять коммерческих помещений. В доме установлены четыре лифта.