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В Омске сдали в эксплуатацию еще две многоэтажки

В скором времени омичи начнут въезжать в новые квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе завершили строительство еще двух многоэтажных домов. Первая новостройка находится на улице Герцена, а вторая — в 4-м Амурском проезде, 13.

Высотка на Герцена имеет переменную этажность — в 13−15 этажей. Общая жилая площадь дома — 10456 кв.м. Всего в многоэтажке 204 квартиры, из которых 124 — однушки, 14 — студии, 24 — двушки, 42 — трешки. Помимо этого, в здании расположились пять коммерческих помещений. В доме установлены четыре лифта.

В одиннадцатиэтажке в 4-м Амурском проезде 156 квартир: 96 — однушки, 38 — двушки, 22 — трешки. Площадь дома составляет 7670 кв.м. Новостройка оборудована четырьмя лифтами.

Ранее мы писали, что в Омске построили 11-этажку с 53 трешками в Амуре-2.