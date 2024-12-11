На улицах Калининграда начали устанавливать новогодние ели в кадках. Двухметровые деревья появились на площади Победы, Верхнем озере, улице Баранова и у монумента «Мать-Россия». Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«50 “сербских елей” будут украшать прогулочные зоны города. Предпочтение отдано именно этому сорту елей в связи с тем, что они легче всего адаптируются к городским условиям и неприхотливы. Обязательно их украсим, чтобы они были не только красивыми, но и нарядными», — рассказала Дятлова.
Поставщиком саженцев стала компания «АК Групп». В ноябре с ней заключили контракт на 2,4 миллиона рублей. Весной деревья высадят на территории города.
В декабре 2023 года на площадках Калининграда установили 75 двухметровых новогодних деревьев в кадках. Украшенные ели появились на площади Победы, пешеходной зоне на Баранова, набережной Верхнего озера и других участках. В начале февраля власти определили 17 территорий под высадку хвойных.