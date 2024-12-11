На улицах Калининграда начали устанавливать новогодние ели в кадках

«50 “сербских елей” будут украшать прогулочные зоны города. Предпочтение отдано именно этому сорту елей в связи с тем, что они легче всего адаптируются к городским условиям и неприхотливы. Обязательно их украсим, чтобы они были не только красивыми, но и нарядными», — рассказала Дятлова.