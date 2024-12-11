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В Воронеже на улице Лизюкова вырубят около 30 аварийных деревьев

Рабочие начали санитарную обрезку зеленых насаждений.

Источник: мэрия Воронежа

В Коминтерновском районе Воронежа ведут санитарную обрезку деревьев. На Лизюкова рабочие начали приводить в порядок74 зеленых насаждений.

— В связи с усыханием ветвей, наличием дупел, аварийным наклоном и поражением гнилями, выдано разрешение на вырубку 27 деревьев. Работы проводятся на основании ранее выданных порубочных билетов и под контролем представителя управления экологии. Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих и больных ветвей, растущих внутрь кроны, — это не только улучшит состояние деревьев, но и поможет обезопасить горожан от падения аварийных ветвей, — отметили в городском управлении экологии.

ЖКХ