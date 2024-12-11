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До −2 градусов потеплеет в Новосибирской области на выходных

Тепло придет на смену крепким морозам.

Сейчас в Сан-Хосе: +7° 3 м/с 57% 767 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на выходных заметно потеплеет. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В субботу, 14 декабря, в Новосибирской области будет преимущественно без осадков, по западу местами днем возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит −2…-7 градусов, ночью местами похолодает до −17 градусов, — сообщили метеорологи.

Ветер будет дуть южный. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 30 пенсионеров провели гимнастику в мороз −18 градусов.