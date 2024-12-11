До −2 градусов потеплеет в Новосибирской области на выходных

В Новосибирской области на выходных заметно потеплеет. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— В субботу, 14 декабря, в Новосибирской области будет преимущественно без осадков, по западу местами днем возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит −2…-7 градусов, ночью местами похолодает до −17 градусов, — сообщили метеорологи.
Ветер будет дуть южный. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске 30 пенсионеров провели гимнастику в мороз −18 градусов.