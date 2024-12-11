В Таганроге начали выпускать аналог тяжелого беспилотника Bayraktar

— В прошлом месяце мы начали выпуск тяжелых беспилотников грузоподъемностью 250−300 кг. По габаритным и летно-техническим характеристикам, скажем так, это не аналог, но очень близко к известному Bayraktar, — отметил Алексей Фитингоф.