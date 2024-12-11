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В Таганроге начали выпускать аналог тяжелого беспилотника Bayraktar

Аналог БПЛА Bayraktar теперь выпускают в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге приступили к выпуску аналога ударного БПЛА Bayraktar. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе региона рассказал генеральный директор таганрогского ООО «Первое ОКБ» Алексей Фитингоф.

— В прошлом месяце мы начали выпуск тяжелых беспилотников грузоподъемностью 250−300 кг. По габаритным и летно-техническим характеристикам, скажем так, это не аналог, но очень близко к известному Bayraktar, — отметил Алексей Фитингоф.

Руководитель опытно-конструкторского бюро добавил, что стоимость нового БПЛА «16 раз меньше самой дешевой версии Bayraktar».

Напомним, Bayraktar — турецкий беспилотный летательный аппарат, который на сегодняшний день поставляют в несколько стран. Это ударный беспилотник, способный вести разведку и выполнять атаку объектов.