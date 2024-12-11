Дэймон Макмэхон объявил о завершении проекта Amen Dunes

Американский инди-рок-музыкант Дэймон Макмэхон заявил, что завершает проект Amen Dunes, который он основал в 2006 году. Также артист выпустил последний ремиксовый альбом проекта Death Jokes II.
Макмэхон попрощался с фанатами в соцсетях группы.
Это последняя глава последнего тома. Прощайте, я почти не общался с вами, но так всегда и бывает на вечеринках — мы никогда по-настоящему не видим друг друга, мы никогда не говорим то, что хотели бы сказать. На самом деле так всегда и происходит в этой жизни. Будем надеяться, что, когда мы умрем, все будет устроено лучше.
Дэймон Макмэхон основатель Amen Dunes.
За все время своего существования проект Amen Dunes представил шесть студийников. Последним из них стал лонгплей Death Jokes, выпущенный через лейбл Sub Pop в мае этого года.
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