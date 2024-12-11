Дэймон Макмэхон объявил о завершении проекта Amen Dunes

Это последняя глава последнего тома. Прощайте, я почти не общался с вами, но так всегда и бывает на вечеринках — мы никогда по-настоящему не видим друг друга, мы никогда не говорим то, что хотели бы сказать. На самом деле так всегда и происходит в этой жизни. Будем надеяться, что, когда мы умрем, все будет устроено лучше.