В Красноярске открывается сезон катания на лыжах

Лыжня на «Динамо» тоже вовсю работает. Нам сообщили, что в декабрьские будни нужно предварительно позвонить чтобы взять лыжи в аренду. В выходные любителей активного отдыха ждут с 10 до 17 часов. В новом году прокат заработает со 2 января. На каникулах база будет работать каждый день с 9 до 17 часов. В будни два часа аренды стоят 200 рублей, а на выходных — 300.