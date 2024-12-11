Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открывается сезон катания на лыжах

Рассказываем, где можно покататься на лыжах в Красноярске зимой 2024−2025.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске открыт сезон катания на лыжах. Список мест подготовила «КП-Красноярск». Рассказываем, где покататься на лыжах в Красноярске зимой 2024−2025.

Лыжи в спортивном кластере «Радуга» в Красноярске зимой 2024−2025.

В «Радуге» сезон начался в конце ноября. Открыты трассы от 1,2 до 10 километров. Комплекс работает с 8 до 22 часов. Стоимость входа — 100 рублей. Также появился прокат лыж, который работает по предварительной записи. Имеется и комната отдыха.

Адрес: улица Елены Стасовой, 69 Л.

Связь со спорткомплексом: +7 (391) 222−11−55.

Лыжи на стадионе «Ветлужанка» в Красноярске зимой 2024−2025.

Как поделились с корреспондентом «КП-Красноярск», лыжня на стадионе уже работает. Вход бесплатный, а аренда лыж стоит 250−300 рублей в час.

Адрес: улица Елены Стасовой, 65.

Лыжи на базе «Динамо» в Красноярске зимой 2024−2025.

Лыжня на «Динамо» тоже вовсю работает. Нам сообщили, что в декабрьские будни нужно предварительно позвонить чтобы взять лыжи в аренду. В выходные любителей активного отдыха ждут с 10 до 17 часов. В новом году прокат заработает со 2 января. На каникулах база будет работать каждый день с 9 до 17 часов. В будни два часа аренды стоят 200 рублей, а на выходных — 300.

Адрес: улица Ленинградская, 48.

Номер для связи с «Динамо»: 8 (999) 313−00−26.

Лыжи на базе «Сибиряк» в Красноярске зимой 2024−2025.

Дозвониться на базу нам не удалось. Однако, судя по информации на сайте «Сибиряка», она работает всю неделю с 9 до 22 часов. Выдают в прокат инвентарь там с 9 до 20 часов. Понедельник — выходной.

Адрес: улица Ленинградская, 72.

Ранее мы рассказывали, где в Красноярске работают катки и хоккейные коробки.