В Красноярске открывается сезон катания на лыжах

В Красноярске открыт сезон катания на лыжах. Список мест подготовила «КП-Красноярск». Рассказываем, где покататься на лыжах в Красноярске зимой 2024−2025.
Лыжи в спортивном кластере «Радуга» в Красноярске зимой 2024−2025.
В «Радуге» сезон начался в конце ноября. Открыты трассы от 1,2 до 10 километров. Комплекс работает с 8 до 22 часов. Стоимость входа — 100 рублей. Также появился прокат лыж, который работает по предварительной записи. Имеется и комната отдыха.
Адрес: улица Елены Стасовой, 69 Л.
Связь со спорткомплексом:
Лыжи на стадионе «Ветлужанка» в Красноярске зимой 2024−2025.
Как поделились с корреспондентом «КП-Красноярск», лыжня на стадионе уже работает. Вход бесплатный, а аренда лыж стоит 250−300 рублей в час.
Адрес: улица Елены Стасовой, 65.
Лыжи на базе «Динамо» в Красноярске зимой 2024−2025.
Лыжня на «Динамо» тоже вовсю работает. Нам сообщили, что в декабрьские будни нужно предварительно позвонить чтобы взять лыжи в аренду. В выходные любителей активного отдыха ждут с 10 до 17 часов. В новом году прокат заработает со 2 января. На каникулах база будет работать каждый день с 9 до 17 часов. В будни два часа аренды стоят 200 рублей, а на выходных — 300.
Адрес: улица Ленинградская, 48.
Номер для связи с «Динамо»:
Лыжи на базе «Сибиряк» в Красноярске зимой 2024−2025.
Дозвониться на базу нам не удалось. Однако, судя по информации на сайте «Сибиряка», она работает всю неделю с 9 до 22 часов. Выдают в прокат инвентарь там с 9 до 20 часов. Понедельник — выходной.
Адрес: улица Ленинградская, 72.
Ранее мы рассказывали, где в Красноярске работают катки и хоккейные коробки.