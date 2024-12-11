Оплата проезда в метро по биометрии стала доступна нижегородцам

Оплачивать проезд в метро Нижнего Новгорода по биометрии стало можно с 11 декабря. Официальный запуск сервиса состоялся сегодня на станции метро «Стрелка».
Чтобы пройти в метро, нижегородцам теперь достаточно просто взглянуть на терминал.
Услуга реализована на базе Единой биометрической системы, инфраструктуры Сбера и оператора «Ситикард». Она доступна на всех станциях метрополитена.
«Ранее мы запустили такой сервис в Казани и Екатеринбурге, — сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. — До конца 2024 года планируем запуск в Самаре, в 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, биометрия будет доступна во всех действующих российских метрополитенах».
В церемонии запуска приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, глава дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев и другие официальные лица.
«Для простых повседневных операций — оплаты покупок или проезда в транспорте — от пользователя уже не требуется ничего лишнего, для получения услуги буквально достаточно одного взгляда», — отметил Владислав Поволоцкий.
«Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем дальше над развитием биометрических сервисов. Они могут стать хорошей альтернативой не только банковской карте, но и пропуску на работу, а также привычным документам», — заявил Олег Евсеев.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сначала зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого нужно сделать селфи в приложении «Госуслуги. Биометрия». Записывать голос и сканировать загранпаспорт необязательно. После этого следует подключить карту к оплате по биометрии в приложении «Сбербанк Онлайн» или через сервис «Сбер ID». Воспользоваться услугой могут клиенты любого банка.
Добавим, что проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на её обработку можно в любой момент в личном кабинете на портале «Госуслуги». Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных.