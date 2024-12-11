Оплата проезда в метро по биометрии стала доступна нижегородцам

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сначала зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого нужно сделать селфи в приложении «Госуслуги. Биометрия». Записывать голос и сканировать загранпаспорт необязательно. После этого следует подключить карту к оплате по биометрии в приложении «Сбербанк Онлайн» или через сервис «Сбер ID». Воспользоваться услугой могут клиенты любого банка.