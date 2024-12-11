В вузе Томска установили 3D-принтер для печати домов

«Я вижу за этой технологией будущее. При правильной печати не нужно в дальнейшем оштукатуривать поверхность, вы с первого предъявление делаете финишное качество. Мы отрабатывали технологию в течение пяти лет. В ТГАСУ привезена последняя итерация этого принтера. Вместе с учеными нам предстоит понять, как будут вести себя материалы в условиях Сибири и каким образом можно увеличить качество печати», — приводятся в сообщении слова директора компании Smart build Service Михаила Шиленкова.