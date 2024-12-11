В вузе Томска установили 3D-принтер для печати домов

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. 3D-принтер для печати домов установили и технически запустили в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) совместно с промышленным партнером Smart build Service. С помощью принтера студенты смогут реализовывать проекты, проводить исследования и защищать диссертации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Я вижу за этой технологией будущее. При правильной печати не нужно в дальнейшем оштукатуривать поверхность, вы с первого предъявление делаете финишное качество. Мы отрабатывали технологию в течение пяти лет. В ТГАСУ привезена последняя итерация этого принтера. Вместе с учеными нам предстоит понять, как будут вести себя материалы в условиях Сибири и каким образом можно увеличить качество печати», — приводятся в сообщении слова директора компании Smart build Service Михаила Шиленкова.
3D-принтера для печати строительных объектов установили в лаборатории научно-образовательного центра «Аддитивное строительство Сибири» ТГАСУ и технически запустили. Его физические размеры — 4×6х4 м. Он позволяет возводить полноценные одно-двухэтажные здания для жилья, работы и социальной сферы.
«Помимо отработки существующих технологий, на площадке центра предполагается обучение студентов. В перспективе — научные исследования с публикацией статей и защитой диссертаций. Мы планируем также воплощать в жизнь архитектурно-планировочные решения по созданию коттеджных поселков и даже мини-городов. Наши студенты и инженеры могут быть привлечены к работе по их реализации», — приводятся слова ректора ТГАСУ Виктора Власова.
Вуз совместно с компанией также намерены реализовывать проекты в области образования. В первую очередь речь идет о внедрении модулей по 3D-строительству в существующие образовательные программы.
Smart build Service — российская инновационная компания реализующая на рынке аддитивные технологии по возведению объектов с помощью 3D-принтеров. Компания и вуз договорились о сотрудничестве на полях научного форума «Инженерный экстрим», прошедшим в сентябре в Томске в рамках программы «Приоритет-2030».