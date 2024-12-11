Специалисты получили линии пивоваренного ячменя для импортозамещения

Свойства растения зависят от генетических признаков, по которым их отбирают ученые, пояснил исследователь. Он добавил, что после отбора наиболее перспективной линии начнутся сортоиспытания, которые займут три года. Куценогий в пресс-центре ТАСС отметил, что к разработке такого сорта проявляют интерес несколько индустриальный партнеров, поскольку после выключения России из экономических цепочек в связи с санкциями остро стоит проблема импортозамещения. «Крупный производитель солода или пива, никогда не занимавшийся сельским хозяйством, не знает, с какой стороны туда подступаться», — пояснил он.