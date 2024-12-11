Специалисты получили линии пивоваренного ячменя для импортозамещения

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН получили линии пивоваренного сорта ячменя, перспективные для создания отечественного сорта этой культуры для импортозамещения. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замдиректора института по инновационной деятельности Петр Куценогий.
Ранее в ассоциации Национальный семенной альянс отмечали, что зависимость от импортных семян пивоваренного ячменя в России очень высока. Весной этого года председатель совета организации Игорь Лобач отмечал, что семян пивоваренного ячменя отечественного производства на российском рынке совсем нет.
«Уже есть несколько линий, которые тестируются, чтобы перейти к созданию сорта. Есть линии, [обладающие предрасположенностью] к короткостебельности и ранней спелости, то есть короткого вегетационного периода», — сказал он.
Свойства растения зависят от генетических признаков, по которым их отбирают ученые, пояснил исследователь. Он добавил, что после отбора наиболее перспективной линии начнутся сортоиспытания, которые займут три года. Куценогий в пресс-центре ТАСС отметил, что к разработке такого сорта проявляют интерес несколько индустриальный партнеров, поскольку после выключения России из экономических цепочек в связи с санкциями остро стоит проблема импортозамещения. «Крупный производитель солода или пива, никогда не занимавшийся сельским хозяйством, не знает, с какой стороны туда подступаться», — пояснил он.