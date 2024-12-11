Мэр Казани Ильсур Метшин посетил лицей-интернат № 2

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил лицей-интернет № 2. Там он встретился с двукратным победителем международной олимпиады по информатике Гимраном Абдуллиным, сообщает администрация города.
Абдуллин провел Метшину экскурсию по общежитию. По его словам, жилой корпус на улице Бакалейной 1973 года постройки не вмещает всех желающих. По проекту там могут проживать 80 человек, а размещено около 180 учеников. Они живут по 8−12 человек в комнате.
Также олимпиадник рассказал о распорядке дня, досуге лицеистов, об образовательном процессе, работе с воспитателями и подготовке к олимпиадам. Столовая в общежитии рассчитана на 40 мест. Однако нет компьютерного класса, актового и спортзал для полноценного учебного процесса.
Напомним, в сентябре в Московском районе Казани эвакуировали лицей-интернат № 2. Причиной стали письма с угрозами.