Мэр Казани Ильсур Метшин посетил лицей-интернат № 2

Абдуллин провел Метшину экскурсию по общежитию. По его словам, жилой корпус на улице Бакалейной 1973 года постройки не вмещает всех желающих. По проекту там могут проживать 80 человек, а размещено около 180 учеников. Они живут по 8−12 человек в комнате.