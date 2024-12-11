«Это рекорд»: фасады более 20 объектов культурного наследия в центре Уфы отремонтировали за год

В центре Уфы за 2024 год привели в порядок фасады более 20 объектов культурного наследия. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Сити-менеджер назвал этот показатель рекордом. В предыдущие годы власти ремонтировали максимум по четыре объекта.
В своей публикации Мавлиев поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за целевое финансирование, а также частных собственников, которые откликнулись на призыв привести в порядок исторические здания и которые сами проявили инициативу.
— Прошу продолжать работу в этом направлении. Красота и уют на улицах города — наше общее дело, — считает мэр.
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