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«Это рекорд»: фасады более 20 объектов культурного наследия в центре Уфы отремонтировали за год

В Уфе за 2024 год привели в порядок более 20 исторических зданий.
Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы за 2024 год привели в порядок фасады более 20 объектов культурного наследия. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Сити-менеджер назвал этот показатель рекордом. В предыдущие годы власти ремонтировали максимум по четыре объекта.

В своей публикации Мавлиев поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за целевое финансирование, а также частных собственников, которые откликнулись на призыв привести в порядок исторические здания и которые сами проявили инициативу.

— Прошу продолжать работу в этом направлении. Красота и уют на улицах города — наше общее дело, — считает мэр.

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