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В Карталинском районе поселок Озерный может остаться без хлеба

Единственный хлебозавод закрылся, жители просят восстановить поставки.

Источник: Freepik

Жители поселка Озерный опасаются, что им не хватит хлеба — хлебозавод закрыт, поставок нет. Во время прямой линии с губернатором Челябинской области они попросили решить вопрос и наладить снабжение.

Глава Карталинского района Анатолий Вдовин на вопрос губернатора по ситуации ответил, что хлеба хватает, а главе Полтавского сельского поселения поручено проработать вопрос. А закрытый хлебозавод принадлежал частнику.

Алексея Текслера такой ответ не устроил. Он велел напрямую связаться с жителем поселка, оставившим обращение, и помочь в решении проблемы. А в конце дня доложить об итогах работы.