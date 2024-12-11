В Карталинском районе поселок Озерный может остаться без хлеба

Жители поселка Озерный опасаются, что им не хватит хлеба — хлебозавод закрыт, поставок нет. Во время прямой линии с губернатором Челябинской области они попросили решить вопрос и наладить снабжение.
Глава Карталинского района Анатолий Вдовин на вопрос губернатора по ситуации ответил, что хлеба хватает, а главе Полтавского сельского поселения поручено проработать вопрос. А закрытый хлебозавод принадлежал частнику.
Алексея Текслера такой ответ не устроил. Он велел напрямую связаться с жителем поселка, оставившим обращение, и помочь в решении проблемы. А в конце дня доложить об итогах работы.