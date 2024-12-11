В Волгограде в честь Дня Конституции РФ пройдут праздничные мероприятия

Как сообщает администрация Волгограда, в школах города в этот день проведут уроки, посвященные Основному закону РФ. Дети примут участие в дискуссиях на темы прав человека и гражданских свобод.
В муниципальной сети городских библиотек для читателей организуют тематические акции, выставки, интерактивные уроки, викторины и многое другое.
А в культурных центрах и ДК состоятся разные тематические мероприятия. Например, в молодежном центре досуга «Ровесник» пройдет кинолекторий «Россия начинается здесь!», а в МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» организуют выставку детского рисунка «Вместе мы — Россия!».
Кроме того, в спортивной школе «Олимпия» планируется проведение детского футбольного турнира, в спортшколе № 18 — турнира по самбо, а в № 6 — по спортивной гимнастике.