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В Волгограде в честь Дня Конституции РФ пройдут праздничные мероприятия

Муниципальные учреждения Волгограда подготовили для детей и взрослых книжные выставки, уроки мужества, викторины, спортивные соревнования и многое другое.

Как сообщает администрация Волгограда, в школах города в этот день проведут уроки, посвященные Основному закону РФ. Дети примут участие в дискуссиях на темы прав человека и гражданских свобод.

В муниципальной сети городских библиотек для читателей организуют тематические акции, выставки, интерактивные уроки, викторины и многое другое.

А в культурных центрах и ДК состоятся разные тематические мероприятия. Например, в молодежном центре досуга «Ровесник» пройдет кинолекторий «Россия начинается здесь!», а в МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» организуют выставку детского рисунка «Вместе мы — Россия!».

Кроме того, в спортивной школе «Олимпия» планируется проведение детского футбольного турнира, в спортшколе № 18 — турнира по самбо, а в № 6 — по спортивной гимнастике.

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