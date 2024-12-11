Под Минском один сотрудник мусороперерабатывающего завода умер и два отравились, выпив розовую жидкость

Так, специалисты установили, что мужчина умер от острого отравления, которое спровоцировало употребление жидкости, в составе которой был этиленгликоль. В ведомстве обратили внимание на то, что позднее были зарегистрированы еще два случая отравления. Речь идет про двоих мужчин 1990 и 1977 годов рождения, которые являются сотрудниками того же завода. Они также выпили названную опасную жидкость.