Под Минском один сотрудник мусороперерабатывающего завода умер и два отравились, выпив розовую жидкость

Под Минском один человек умер и два отравились, выпив жидкость розового цвета. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в милицию поступила информация от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в одном из домов Минского района по месту жительства был найден мужчина 1963 года рождения без признаков жизни.
Удалось установить, что он работал сортировщиком на мусороперерабатывающем заводе, где среди прочего мусора нашел целлофановый пакет с розовой жидкостью и выпил ее. В ГКСЭ уточнили, что для установления точной причины смерти проводилась судебно-медицинская экспертиза.
Так, специалисты установили, что мужчина умер от острого отравления, которое спровоцировало употребление жидкости, в составе которой был этиленгликоль. В ведомстве обратили внимание на то, что позднее были зарегистрированы еще два случая отравления. Речь идет про двоих мужчин 1990 и 1977 годов рождения, которые являются сотрудниками того же завода. Они также выпили названную опасную жидкость.
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